ريان أيت نوري يدخل حسابات ريال مدريد مجددا

تحسباً للرحيل المحتمل للمدافع الأيسر فيرلاند ميندي

أكدت مصادر صحفية الأحد أن اللاعب الدولي الجزائري ريان أيت نوري يكون قد دخل مرّة أخرى حسابات نادي ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد تألقه بشكل ملفت للانتباه سواء مع المنتخب الوطني حيث أصبح قطعة أساسية، أو مع ناديه وولفرهامبثون الإنجليزي، الذي أصبح يعّول عليه كثيرا.

أكد موقع المختص ” لاغزيت ديفوناك”، أنّ الدولي الجزائري ريان آيت نوري، نجم لاعب نادي وولفرهامبثون الإنجليزي، يتواجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يريد نادي ريال مدريد الإسباني انتدابهم في الميركاتو الصيفي القادم..

وبحسب الموقع فأنّ ريال مدريد يريد تدعيم الجهة اليسرى لفريقه. وذلك تحسباً للرحيل المحتمل للظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، في الصيف القادم.

ولذلك، فإنّه النادي الملكي وضع قائمة مختصرة من اللاعبين المرشحين لتعويض هذا الرحيل. وهي القائمة التي تضم اسمين بارزين، هما الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونيخ الألماني، والجزائري ريان آيت نوري.

ولفت الموقع ذاته أنّ محادثات جادة جارية حالياً، بين إدارة نادي ريال مدريد واللاعب الجزائري. وذلك بواسطة وكيل أعماله الشهير، البرتغالي جورج مينديز المناجير السابق للنجم كريستيانو رونالدوّ،و عدد كبير من اللاعبين في مختلف الدوريات الكبيرة عبر القارة الأوروبية،وتربطه علاقات كبيرة أيضا مع كل رؤساء الأندية وخاصة رئيس الريال بيريز.

ومن المنتظر، أن يجد ريال مدريد منافسة شديدة من عدة أندية أوروبية أخرى، ترغب في الظفر بخدمات النجم الجزائري،أهمها، ليفربول، مانشستر سيتي.

وكان آيت نوري، البالغ من العمر 22 عاماً، قد انضم لوولفرهامبثون في يوليو 2022، قادماً من نادي آنجيه الفرنسي. في صفقة بلغت قيمتها11.1 مليون يورو.

وبعد موسم أول متواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز (2022-2023)، عانى خلاله بالجلوس على دكة الاحتياط لفريق وولفرهامبثون، بقيادة المدرب الإسباني لوبيتيغي، فإنّ آيت نوري انفجر في الموسم الجاري، رفقة المدرب الإنجليزي غاري أونيل، الذي جعل منه قطعة أساسية في تشكيلة “الذئاب. واعتمد عليه في عدة مناصب.

وشارك آيت نوري، في عدد كبير من لقاءات فريقه،و كان يغيب فقط للإصابة، سجل خلالها ثلاثة أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين.