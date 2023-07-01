ريان شرقي يبهر بلمحات كروية فائقة الروعة في دورة جورجيا

فرنسا تنتظر منه أن يهديها كأس أوربا لأقل من 21 سنة

يواجه منتخب فرنسا، سهرة اليوم الأحد، لفئة أقل من 21 سنة، منتخب أوكرانيا ضمن ربع نهائي البطولة الأوروبية، ويصطف الفرنسيون أمام شاشات التلفزيون ليس لمتابعة الديكة، وإنما للتمتع بالفنيات التي يقدمها حاليا ريان شرقي اللاعب الموهوب الذي صار حديث الأوساط الكروية في القارة العجوز، والذي يقال بأنه سيبقى بعد هذه الصائفة في ليون، مخطئ وغير عارف بلعبة كرة القدم.

من غرائب الكرة، أن ريان شرقي لم يتم إشراكه في أولى مباراتي هذه البطولة الشبابية كأساسي وتم إقحامه في حدود الدقيقة الستين أما إيطاليا والنرويج، ولم يلعب أساسي إلا أمام سويسرا، حيث فجر طاقاته بطريقة غير عادية في كل الدقائق الـ 176 التي لعبها، وهذا عكس زميليه من أصول جزائرية أمين غويري وحتى المدافع لعروسي، وقد يكون المدرب الفرنسي للفريق ريبولي يريد التتويج باللقب بشرقي وهو في كامل لياقته الفنية والبدنية.

ما يهمنا في قضية ريان شرقي، هو أن يكون جزائريا في المواعيد القادمة، فخليفة زيدان سيضيف للخضر بالتأكيد، وسيكون اختياره للخضر إن تحقق، فتحا كرويا كبيرا، خاصة أن اللاعب عزّى مؤخرا عائلة المراهق الجزائري نائل مرزوقي المغتال في الضاحية الباريسية.

اختيار ريان شرقي، الانضمام لتشكيلة جمال بلماضي، سيجعل الأنصار يطمئنون على وسط ميدان الخضر، لمدة لا تقل عن عقد كامل، فاللاعب مازال في ربيعه الـ 19 والحديث عن انتقاله الوشيك لباريس سان جيرمان أو أحد كبار القارة العجوز ليس من الخيال، فهو لن يغادر ليون إلا لفريق كبير يلعب على التتويج برابطة أبطال أوربا، وقد تكون مشكلة ريان أنه من أب إيطالي وتكوين فرنسي وهما بلدان كبيران فازا بكأس أوربا والعالم في عدة مناسبات واللعب لمنتخبيهما حلم بالنسبة لكل لاعب كرة في العالم، ولكن ريان يميل للجزائريين فغالبية أصدقائه من العرب وحلاقه الخاص مهاجر من سكيكدة، وإخوته الأربعة يحملون أسماء جزائرية وعربية ومنهم كاتب وآدم، وربما حلم والدته أن ترى ابنها مع الخضر وهو الذي يعتبر أصغر لاعب في تاريخ نادي ليون من سجل هدفا وعمره 16 سنة وبضعة أشهر في سنة 2020، كما أن ريان شرقي كان دائما يلازم اللاعبين في ليون من الجزائريين مثل مهدي زفان ورشيد غزال وحتى حسام عوار ونبيل فقير وأمين غويري، هذا الأخير المتواجد معه حاليا في جورجيا للدفاع عن ألوان الديكة قبل أن ينتقل أمين للجزائر على أمل أن يلتحق به ريان.

تدرّج اللاعب ماتيس ريان شرقي مع المنتخبات الفرنسية من أقل من 16 سنة إلى أقل من 21 سنة، ودائما كقطعة أساسية، وهو على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ومنها جوفنتوس الإيطالي الذي يريد الاستثمار في كون والده من إيطاليا، وطبعا باريس سان جيرمان المتهم دائما بتفادي اللاعبين من ذوي التكوين الفرنسي، وهو يحاول أن يجعل من شرقي ومبابي ثنائي الأحلام في باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الأول.. ولكن.