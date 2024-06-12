ريان شرقي يشارك في الأولمبياد مع المنتخب الفرنسي الأولمبي

تعويضا للاعبين الغائبين

تلقى اللاعب الفرانكو الجزائري، الناشط في صفوف نادي ليون، ريان شرقي، استدعاء، لتمثيل المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة، في منافسة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد ما وجه له الدعوة مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي تيري هنري الاستدعاء اضطراريا، تحسبا لخوض الأولمبياد مع منتخب “الديكة”، تعويضا للسداسي الذي لم تسمح أنديتهم بتسريحهم، وهم ثنائي باريس سان جيرمان، باركولا، زائير إيمري، وثلاثي نادي ليل، دياكيتي، شوفالييه، يورو، ولاعب البايرن ميونيخ، تيل، حيث سيخوض اللاعب الفرانكو الجزائري، شرقي، التربص التحضيري، لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الأحد 16 جوان الجاري، بمركز كليرفونتين.

تجدر الإشارة، ليست هذه المرة الأولى، التي يعاني فيها شرقي من تهميش مدرب آمال فرنسا، تيري هنري، حيث سبق للمدرب الذي أبعد ريان شرقي، عن قائمته خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، قبل أن يستدعيه اضطراريا في آخر لحظة، لتعويض أحد الغائبين، وهو ما فتح الباب للحديث عن التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري في الفترة القادمة، خاصة وأنه كان مبعدا من طرف تيري هنري، غير أن هذا الاستدعاء قد يغير من المعطيات و يعيد الأمل لموهبة ليون في تمثيل منتخب “الديكة” مستقبلا.