ريان قلي في طريقه للدوري الفرنسي

أكدت صحف فرنسية، أن اللاعب ريان قلي، في طريقه للالتحاق بالدوري الفرنسي الموسم القادم، خاصة وأنه يتألق مع نادي كوينز بارك رانجرز حيث دخل مفكرة بعض الأندية، على غرار ليل وموناكو الفرنسيين، وكان نادي ليل قد تقدّم بعرض لضم النجم الصاعد لـ”الخضر” في شهر جانفي الماضي..

إلا أن الصفقة لم تتم، مشيرا في الأخير، إلى أن نادي كوينز بارك رانجرز تلقى أيضا عروضا من السعودية، أبرزها من نادي ضمك، إلى جانب الهلال الراغب في ضمه. الجدير بالذكر، أن قلي بصّم على 8 مساهمات تهديفية في 16 مباراة له هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي، بواقع 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة.