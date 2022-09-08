ريان متضامنا مع دراجي: “نسناسة” وراء الأزمة
تضامن المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريان، مع زميله المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي الذي يتعرض، لهجمة شرسة من طرف المخزن المغربي، على خلفية تصريحات له على قنوات “بي ان سبورتس” حول النظام السوري، أشعلت الترند عبر شبكات التواصل في الجزائر والمنطقة العربية.
ونشر ريان فيديو للإعلامية والناشطة السورية “ميسون بيرقدار” عبر حسابه على تويتر، مرفقا بتعليق: “هذه هي النسناسة المقيمة في ألمانيا، التي حاولت الإيقاع بي ضد الشعب السوري، وبعد أن كشفتها وهددتها بتقديم شكوى ضدها لدى السلطات الألمانية”.
هذه هي النسناسة المقيمة في المانيا ،التي حاولت الايقاع بي ضد الشعب السوري ، وبعد أن كشفتها وهددتها بتقديم شكوى ضدها لدى السلطات الالمانية #سوريا #الجزائر https://t.co/algjApM9oW pic.twitter.com/a5nf81FqOo
— جمال ريان (@jamalrayyan) September 7, 2022
وانتشر مقطع صوتي لدراجي، نقله “تلفزيون أورينت” السوري المعارض لنظام الأسد، يقول فيه: “أتشرّف بدعوة بشار لي ولم أعتذر للسوريين الذين دمّروا بلادهم”، الأمر الذي فتح أبواب الجدل على مصراعيها من طرف إعلاميين ومدونين ونشطاء.
ودشّن نشطاء هاشتاغ “كلنا مع حفيظ دراجي” تضامنا مع المعلق الجزائري الذي تعالت أصوات ذباب المخزن مطالبة بعزله من العمل مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، رافعين هاشتاغ “صوت مغمّس بالدم”.
#كلنا_مع_حفيظ_دراجي
أدعم إبن بلدي ضد الخونة والمطبعين pic.twitter.com/oRB4OblWQ7
— Mehdi Kamli (@KamliMehdi) September 6, 2022
مغربي و متضامن مع حفيظ ضد الذباب الالكتروني….الذي لن يغير شيئا في الواقع ..لو كان ضدك 10 ملايين تم غسل ادمغتهم فمعك مئات الملايين في العالم العربي و الاسلامي يحبوك و يقدروك
— Simo kingson (@KingsonSimo) January 25, 2022
متضامن مع حفيظ دراجي ضد الحملة الظالمة التي يشنها الذباب الالكتروني المغربي عديم الظمير و التفاهةالتي شملت فيهم كل شيء بما في ذلك جهاز المحاماة الذي يفترض أن يكون محترم ويتبن حتى لا يظلم الآخرين .سيكشف
القضاء الحقيقية وستنقلبون صاغرين كما كنتم دائما. موفق حفيظ لا تهتم . pic.twitter.com/4OLv1oeDCz
— Benticha Salah . Abou Nidhal (@AbouBenticha) January 26, 2022