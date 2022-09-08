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ريان متضامنا مع دراجي: “نسناسة” وراء الأزمة

نادية شريف
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ريان متضامنا مع دراجي: “نسناسة” وراء الأزمة
المعلق الرياضي حفيظ دراجي والمذيع جمال ريان

تضامن المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريان، مع زميله المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي الذي يتعرض، لهجمة شرسة من طرف المخزن المغربي، على خلفية تصريحات له على قنوات “بي ان سبورتس” حول النظام السوري، أشعلت الترند عبر شبكات التواصل في الجزائر والمنطقة العربية.

ونشر ريان فيديو للإعلامية والناشطة السورية “ميسون بيرقدار” عبر حسابه على تويتر، مرفقا بتعليق: “هذه هي النسناسة المقيمة في ألمانيا، التي حاولت الإيقاع بي ضد الشعب السوري، وبعد أن كشفتها وهددتها بتقديم شكوى ضدها لدى السلطات الألمانية”.

وانتشر مقطع صوتي لدراجي، نقله “تلفزيون أورينت” السوري المعارض لنظام الأسد، يقول فيه: “أتشرّف بدعوة بشار لي ولم أعتذر للسوريين الذين دمّروا بلادهم”، الأمر الذي فتح أبواب الجدل على مصراعيها من طرف إعلاميين ومدونين ونشطاء.

ودشّن نشطاء هاشتاغ “كلنا مع حفيظ دراجي” تضامنا مع المعلق الجزائري الذي تعالت أصوات ذباب المخزن مطالبة بعزله  من العمل مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، رافعين هاشتاغ “صوت مغمّس بالدم”.

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