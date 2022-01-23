ريان يعلن تضامنه مع دراجي بعد هجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي

أعلن جمال ريان، المذيع الفلسطيني العامل بقناة الجزيرة، عن تضامنه مع زميله المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بعد تعرضه لهجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي.

وقال ريان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، السبت 22 جانفي: “أعلن تضامني الكامل مع النجم الإعلامي الجزائري الكبير الحبيب حفيظ دراجي، أمام ما يتعرض له من حملات تشويه من حسابات وهمية وذباب إلكتروني”.

وأضاف: “هي نفس الحملات والحسابات الوهمية التي استهدفتني وعائلتي بفوتوشوب من الصور الجنسية والتغريدات المفبركة بسبب رفض التطبيع”.

يذكر أن المذيع الفلسطيني جمال ريان يتعرض منذ أشهر لحملة تشويه من ذباب المخزن المغربي على خلفية كتاباته الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

بعد ريان يهاجم دراجي.. هل أصبح هذا المذيع بوقا للمخزن؟

هاجم المذيع المغربي في قناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بسبب فيديو مفبرك.

ونشر المذيع المغربي على حسابه الخاص عبر “تويتر”، الجمعة 21 جانفي، تغريدة، هاجم فيها حفيظ دراجي، قال فيها: “قذف المحصنات والطعن في شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها”.

وأضاف عبد الصمد ناصر في تغريدته: “فلا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة”.

وتابع المذيع المغربي: “الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا، وعلى الجهات المختصة التصرف..طفح الكيل”.

وفي تغريدة أخرى نشرها حول العقوبات المترتبة عن القذف ومس الشرف أو الكرامة، وصل الحد بالمغربي عبد الصمد ناصر، إلى المطالبة بمحاكمة ومعاقبة دراجي.

وتثير تغريدة المذيع المغربي التساؤلات، بشأن إمكانية تحوله إلى بوق للمخزن المغربي، وهو الذي سبق له وأن انتقد زميله في قناة الجزيرة، الفلسطيني جمال ريان.

وسبق للمغربي عبد الصمد ناصر، وأن دعم حملة لذباب المخزن المغربي ضد زميله الفلسطيني جمال ريان بسبب إعلان الأخير رفض اتفاقيات التطبيع العربية، وخاصة المغربية مع الكيان الصهيوني.

من جهته كتب حفيظ دراجي، السبت، على صفحته الخاصة عبر فيسبوك منشورا يرد فيه على الاتهامات بعد نشر المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات.

وقدم حفيظ دراجي في منشوره توضيحات للرأي العام نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية وتويتر يتدخل

ردّ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المغربي على المعلق الجزائري.

وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع “توتير”، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: “يتم على تويتر تداول محادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.

وتابع دراجي: ” وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واتهمت المشجعة المغربية، حفيظ دراجي بالسب واشتم، وهي أمور، تدخل في إطار الهجمة التي يتعرض لها المعلق الجزائري، منذ مدة من قبل الذباب المغربي.

وبعد افتراءات المشجعة المغربية، ورد حفيظ دراجي، قام العديد من المتابعين بمراسلة إدارة تويتر، التي قامت بإغلاق الحساب الوهمي الذي فبرك الرسالة التي تم تداولها.

وعبّر دراجي عن شكره لإدارة تويتر، في تغريدة له، وقال : ” شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة من الذباب البشري والذباب الالكتروني ويستغلونها لمآرب مفضوحة”.

وأضاف دراجي: “والشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.