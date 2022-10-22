ريبيري: كنتُ فقيرا وهذه هي مهنتي المستقبلية

كشف نجم كرة القدم الفرنسية سابقا بلال فرانك ريبيري، السبت، عن وجهته المستقبلية.

وكان الجناح ريبيري (39 سنة) قد أعلن، الجمعة، عن اعتزاله مُمارسة رياضة كرة القدم.

وقال بلال فرانك ريبيري إنه يُخطّط لِمزاولة مهنة التدريب، لِأنه يرغب في البقاء على مقربة من اللاعبين والمستطيل الأخضر والمنافسات.

وفي مقابلة صحفية أجراها مع جريدة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية وشرت تفاصيلها السبت، تطرّق صاحب المركز الثالث في تصنيف “الكرة الذّهبية- فرانس فوتبال” لِعام 2013، والحائز 24 تتويجا على مستوى الأندية، إلى عدّة أمور، بينما توجيهه لِنصائح إلى اللاعبين الشبّان، وقال إنه بِعمر 19 سنة كان فقيرا، وينشط في فريق ينتمي إلى الدرجة الثالثة، في إشارة إلى ضرورة التواضع وتقديم التضحيات.

وأضاف اللاعب الذي يعتنق الدّين الإسلامي الحنيف: “يملك شباب اليوم المالَ، ويُنفقونه بِتبذير، وهذا يُفقد الأشياء قيمتها”.

وعن أفضل اللاعبين الذين خاض معهم المقابلات جنبا إلى جنب، لم يتردّد ريبيري في ذكر اسم زين الدين زيدان.

هذا ونظّمت إدارة نادي سالرنيتانا بعد ظهيرة السبت، تكريما رمزيا على شرف لاعبها ريبيري، وذلك على هامش مباراة فريقها الكروي والضيف نادي سبيتسيا، بِرسم منافسة البطولة الإيطالية للقسم الأوّل. حيث ظهر ريبيري وهو يذرف الدّموع لحظة توديعه للرياضة الأكثر شعبية في العالم، وأنصار فريقه سالرنيتانا.