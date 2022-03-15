“ريحة لبلاد”.. عرض من بريد الجزائر لفائدة الجالية في رمضان

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن تخفيضات في أسعار الطرود الموجهة للجالية في رمضان يحمل اسم “ريحة لبلاد”.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العرض التويجي يخض البريد السريع والطرود التي يتراوح وزنها ما بين 2 و4 كغ على المستوى الدولي وذلك من 15 مارس إلى 02 ماي 2022.

وجاء في منشور المؤسسة “استفيدوا من العرض الترويجي الجديد للبريد السريع EMS الخاص بشهر رمضان المبارك 2022 “ريحة البلاد”، أبعث 4 كغ وخلص 2 كغ برك حصريا عبر 48 وكالة تجارية للبريد السريع و300 مكتب إيداع المتواجدين عبر مؤسسات بريد الجزائر”.

وأشارت إلى أن العرض خاص بالمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان “فريك، كزبرة، نعناع، توابل، القمح الصلب، الخضروات، الفواكه، كعكات تقليدية، الشاي، شاي الأعشاب، الفواكه الجافة… وغيرها”.