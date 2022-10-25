ريشي سوناك رئيس الوزير الجديد في بريطانيا “أغنى مرّتين” من الملك

أصبح ريشي سوناك منذ الإثنين، رئيسا للوزراء في بريطانيا، ليكون أول مواطن من أصل هندي يصل إلى هذا المنصب في البلاد.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يترشّح فيها سوناك، الذي يوصف بأنه أغنى مرّتين من الملك نفسه، لرئاسة الوزراء. حيث فشل في الوصول للمنصب أمام ليز تراس المستقيلة.

وسوناك (42 عاما) هو واحد من أثرياء بريطانيا، حيث تبلغ ثروته 800 مليون دولار، وهي تفوق ثروة ملك البلاد تشارلز الثالث التي تتراوح في حدود 320 مليون دولار.

وفاز سوناك بمنصبي رئيس حزب المحافظين الحاكم، ورئيس الوزراء، من دون تصويت. بسبب تخلّي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عن الترشّح، وفشل بيني موردنت في التأهّل.