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رياضة

ريفالدو يتوقع الفائز بموقعة ويمبلي بين دورتموند وريال مدريد

عمر سلامي
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ريفالدو يتوقع الفائز بموقعة ويمبلي بين دورتموند وريال مدريد
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ريفالدو

قال النجم السابق لمنتخب البرازيل، ريفالدو، إن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بدوري أبطال أوروبا، لكن بوروسيا دورتموند سيكون البطل.
وفي تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تحدث ريفالدو عن حظوظ الناديين في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ويمبلي في الفاتح من جوان المقبل.

ويعتقد ريفالدو أن ريال مدريد المرشح الأكبر للتتويج، غير أن دورتموند يعرف كيف يلعب في هذه المنافسة.

وأضاف في هذا السياق: “كنت أقول منذ فترة أن النهائي سيكون بين الريال وبوروسيا، وقلت إن البطل سيكون دورتموند”.

وتابع: “أعتقد أن الريال هو المرشح الأوفر حظا، لكن دورتموند أكد أنه يعرف كيف يلعب بهذه المسابقة، ويعرف كيف يخوض المباريات الصعبة، وأعتقد أنه سيكون البطل”.

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