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رياضة

ريفالدو ينصح رونالدو وينتقد ميسي

عمر سلامي
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ريفالدو ينصح رونالدو وينتقد ميسي
ح.م
رونالدو وميسي

قدّم نجم نادي برشلونة السابق، البرازيلي ريفالدو نصيحة إلى كريستيانو رونالدو، وانتقد تصرفات ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: ” على رونالدو التفكير حاليا بالعودة إلى ريال مدريد حتى ينهي مسيرته هناك”.

وتابع: “يجب أن تفهم الجماهير أن كريستيانو رونالدو لم يعد قادرا على تقديم ما كان يقدمه عندما كان يبلغ من العمر 25 أو 26 عاما، لكن يمكنه تقديم المساعدة لناديه الحالي عند الضرورة، بالنسبة لي يجب عليه العودة إلى ريال مدريد”.

وانتقد النجم البرازيلي السابق، تصرفات ميسي، وقال: “لقد شعرت بالحزن عندما رأيت الأرجنتيني يقوم بمثل هذه التصرفات مع فريقه الحالي، إنه يظهر عدم الاحترام مع بطل الدوري الفرنسي، وهذا أمر لم يعتده أحد في سلوكه”.

وأضاف ريفالدو: “لم يتعرض ميسي لأي عقوبة تأديبية من قبل، لكنه قام بإظهار عدم احترام ناديه، وكان يجب على ليو الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل التوصل إلى اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان بعيدا عن وسائل الإعلام ودون مشاكل”.

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