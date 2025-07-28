“ريلمي” و”خدماتي” في شراكة إستراتيجية لتعزيز خدمات ما بعد البيع

تمهيدا للتصنيع في الجزائر بعد صدور دفتر شروط الهواتف النقالة

أعلنت شركة “ريلمي” العالمية لصناعة الهواتف الذكية، وشركة “خدماتي” التابعة لمجمع “كوندور”، عن توقيع اتفاقية استراتيجية بالجزائر تهدف إلى تطوير خدمات ما بعد البيع للهواتف الذكية، مع توجه “ريلمي” لاحقا نحو التصنيع المحلي عند جاهزية دفتر الشروط المنظم للنشاط، والتصدير نحو السوق الإفريقية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن رؤية طويلة المدى لتعزيز تجربة الزبون الجزائري وتحسين استجابة ما بعد البيع وفق المعايير الدولية.

وجرى توقيع الاتفاقية، مساء الأحد، بفندق “سوفيتال” في العاصمة الجزائرية، بحضور ممثلين عن الطرفين، على رأسهم سمير لين، المدير بشركة “ريلمي” وممثلها في شمال إفريقيا، وعمار زوادية، المدير العام لشركة “خدماتي”، وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام الجانبين بتقديم خدمات احترافية، مع التحضير لإطلاق مرحلة جديدة من التصنيع المحلي بمجرد صدور دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب وصناعة الهواتف في الجزائر.

وقال سمير لين: “نطمح لتقديم أحسن خدمة للزبون، وننظر إلى الجزائر كمركز مستقبلي لإنتاج هواتف ريلمي وتصديرها نحو القارة الإفريقية”، وهو ما دعمه دونك لو، مدير المبيعات الإقليمي، مؤكدا أن التعاون مع “خدماتي” يشكل حجر الأساس لخدمات ما بعد البيع، في انتظار انطلاق الإنتاج محليا.

من جهته، وصف عمار زوادية الاتفاقية بأنها “نقلة نوعية”، مشيرا إلى أن “ريلمي” من أسرع العلامات نموا عالميا، وأن اختيارها “خدماتي” يعكس الثقة والاحترافية.

وأضاف: “نتوفر على شبكة دعم تضم مخزونا من قطع الغيار، ولا تتجاوز مدة التصليح 24 ساعة، مع انطلاق مشروع للتصليح الفوري في عين المكان”.

وأكد أن شركته أطلقت دورات تكوينية لتقنيي “ريلمي” لتشخيص الأعطال وإصلاحها في وقت وجيز، مشددا على أن جميع القطع أصلية 100 بالمائة ومستوردة من المصنع الأم، ما يعزز ثقة الزبون ويمنع انتشار المنتجات المغشوشة.

وتعتبر “خدماتي” فاعلا رئيسيا في قطاع خدمات ما بعد البيع، حيث تدير صيانة علامات معروفة مثل كوندور، كريستور، نردي، هايسنس، كاندي، ويرلبول، سيب، شارب، بومان، دايكن، آيس موبايل، وإنفينيكس، وتضم شبكتها الوطنية 8 مراكز تقنية حاليا، وتستعد لافتتاح 8 مراكز أخرى قبل نهاية 2025، إضافة إلى 26 شريكا معتمدًا و120 وكيلا موزعين عبر مختلف ولايات الوطن.

وتقدم الشركة ضمانا شاملا لمدة ثلاثة أشهر حتى خارج فترة الضمان الأصلية، مما يجعلها شريكا موثوقا لدى الزبائن، بفضل سرعتها واحترافيتها.

وفي ختام الندوة، جدد ممثل “ريلمي” دعوته للحكومة الجزائرية للتعجيل في إصدار دفتر الشروط المنظم للتصنيع، قائلا: “نريد أن نبدأ التصنيع المحلي في أقرب وقت، فصنع في الجزائر هو أفضل سلاح لمحاربة التقليد وتوفير منتج أصلي بمعايير عالمية”.