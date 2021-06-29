“ريمونتادا” أخرى.. أواسط الجزائر يقلبون الطاولة على المغرب

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الثلاثاء، إلى نصف نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

جاء ذلك بعد فوز أواسط “الخضر” على نظرائهم من المغرب بِواقع ركلات الترجيح (4-3)، وعقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (1-1). مع الإشارة إلى أن لوائح المنافسة لا تنصّ على وجود وقت إضافي.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، في إطار ر بع نهائي كأس العرب أواسط، تحت إدارة تحكيم عراقي.

وعاد تلاميذ الناخب الوطني الجزائري محمد لاسات من بعيد، حيث كانوا مُنهزمين بِهدف لِصفر عند نهاية الشوط الأوّل، قبل أن يُعادلوا الكفّة بِهدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. في “ريمونتادا” (العودة في النتيجة) شبيهة لِمواجهة النيجر لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

واهتزّت شباك حارس المرمى نبيل الوناس حامي عرين أواسط “الخضر”، بِركلة جزاء في الدقيقة الـ 29. وعادل الكفة بِهدف التعادل، المهاجم الجزائري سامي محور في الوقت بدل الضّائع (90+3).

ويرتدي اللاعب الجزائري المغترب سامي محور (18 سنة) زيّ نادي لاغونتواز البلجيكي لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وفي الدور نصف النهائي بِتاريخ الـ 3 من جويلية المقبل، يلعب المنتخب الوطني الجزائري أواسط مع الفائز من مباراة تونس وجزر القمر.

ويُواجه أواسط تونس نظراءهم من جزر القمر، مساء هذا الأربعاء.

وتُجرى مباراة نصف الثاني الأخرى، بين المنتخب الوطني المصري أواسط والفائز من مباراة السعودية والسنيغال.