“ريمونتادا” تدفع المولودية نحو الاحتفاظ بِاللقب

حوّلت مولودية الجزائر تخلّفها إلى فوز مساء الثلاثاء، واقتربت كثيرا من الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية.
وفازت المولودية بِنتيجة (2-3) على نجم بن عكنون، في مباراة محلّية متأخّرة عن الجولة الـ 18.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بالعناصر أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة أنس عزرين، فيما أشرف زميله يحي دهار على تقنية الفيديو.

وأمضى ثلاثية المولودية كلّ من: زين الدين فرحات في الدقيقتَين الـ 51 والـ 90+1، و سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 90+5. بينما سجّل ثنائية نجم بن عكنون كلّ من: شمس الدين لكحل في الدقيقة الـ 14، وعادل جبوط في الدقيقة الـ 56.

ورفع لكحل وفرحات رصيدَيهما إلى 5 أهداف لِكلَيهما في البطولة الوطنية، مقابل 4 أهداف لبيازيد، و7 أهداف لِجبوط.

وأمست المولودية في الصدارة بِرصيد 58 نقطة، متقدّمة عن الوصيف فريق شبيبة الساورة بِفارق 11 نقاط، قبل أربع جولات عن إسدال الستار. في حين يشغل نجم بن عكنون الرتبة السابعة بِمجموع 38 نقطة.

ويُمكن اعتبار أن فريق المدرب خالد بن يحي لامس لقب البطولة الوطنية، وسيحتفظ به لِثالث مرّة تواليا.

مقالات ذات صلة
انهيار كامل لجزائريي الدوري الألماني وأنديتهم

انهيار كامل لجزائريي الدوري الألماني وأنديتهم

تصفيات كأس العالم.. هزيمة ثقيلة لشبلات “الخضر” في لقاء الإياب بياوندي

تصفيات كأس العالم.. هزيمة ثقيلة لشبلات “الخضر” في لقاء الإياب بياوندي

ماندي يواصل تألقه مع ليل ويتوّج بجائزة رجل المباراة

ماندي يواصل تألقه مع ليل ويتوّج بجائزة رجل المباراة

مسؤولو “الحمراوة” يُهدّدون بِمقاضاة من يتّهمون الحارس زغبة

مسؤولو “الحمراوة” يُهدّدون بِمقاضاة من يتّهمون الحارس زغبة

النظام المغربي يعود إلى حماقاته وجمهور أسفي يجتاح أرضية الميدان

النظام المغربي يعود إلى حماقاته وجمهور أسفي يجتاح أرضية الميدان

“تأهلنا بعد معركة مؤسفة في المغرب”

“تأهلنا بعد معركة مؤسفة في المغرب”

