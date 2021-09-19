“ريمونتادا” سطايفية وبلوزداد بلا عناء

تأهّل فريقا وفاق سطيف وشباب بلوزداد سهرة الأحد، إلى الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2021-2022.

وافتكّ وفاق سطيف تذكرة العبور بِواسطة ما يُعرف بـ “الرّيمونتادا” (الفوز والتأهّل بعد خسارة ثقيلة في تاريخ سابق)، عقب فوزه بِواقع ركلات الترجيح (5-4) على الزّائر نادي فورتون الغامبي، وإثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي (لا وجود للوقت الإضافي كما تنصّ عليه لوائح المنافسة)، بِانتصار مُمثّل الكرة الجزائرية بِثلاثية نظيفة. لِحساب إياب الدور الأوّل لِرابطة أبطال إفريقيا.

وكان فريق “النّسر الأسود” قد انهزم بِثلاثة أهداف لِصفر، بِغامبيا في مواجهة الذهاب.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم مغربي.

وحصد شباب بلوزداد تأهّله، بعد فوزه بِثنائية نظيفة على نادي أكوا يونايتد النيجيري، في إطار إياب الدور الأوّل من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب بِنيجيريا، قد انتهى بِخسارة الشباب بِهدف لِصفر.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم ليبي.