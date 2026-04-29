“ريمونتادا” لِمولودية وهران

“ريمونتادا” لِمولودية وهران

جلبت مولودية وهران مساء الأربعاء فوزا، بـ “ريمونتادا” أمام المضيّف فريق شبيبة القبائل.

وفازت المولودية بِنتيجة (1-2)، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، متأخّرة عن الجولة الـ 19 لِبطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس”. تحت إدارة حكم الساحة محمد رفيق عوينة، بِمعيّة زميله لطفي بكواسة في تقنية الفيديو.

وسجّل هدف الشبيبة المهاجم أيمن محيوس من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدا الدقيقة الـ 45+10. وأمضى هدفَي “الحمراوة” المدافع أحمد كروم في الدقيقة الـ 58، وأيضا من ركلة جزاء، وزميله متوسط الميدان عبد الرحيم بورديم في الدقيقة الـ 90+2.

وعزّز محيوس صدارته للائحة هدّافي البطولة الوطنية بِرصيد 11 هدفا، مبتعدا بِفارق 3 أهداف عن 4 مطاردين له. بينما يحوز كروم وبورديم حصيلة 4 أهداف لِكليهما.

ولم تفز شبيبة القبائل في آخر خمسة لقاءات لها، بينما انتصرت مولودية وهران بعد مواجهة واحدة بلا فوز.

وارتقت مولودية وهران إلى المركز الثالث بِرصيد 45 نقطة، وتجمّد “الكناري” في الرتبة السابعة بِمجموع 38 نقطة.

