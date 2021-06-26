“ريمونتادا” وتأهّل أواسط الخضر

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أواسط لكرة القدم عصر السبت، إلى ربع نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة، المنافسة التي تُقام أطوارها بِمصر.

جاء ذلك بعد تعادل أواسط “الخضر” بِنتيجة (2-2) مع فريق النيجر، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان أشبال الناخب الوطني محمد لاسات مُنهزمين بِثنائية نظيفة، حيث اهتزّت شباك حامي العرين نبيل الوناس حارس المرمى الجزائري مرّتَين، في الدقيقتَين الـ 22 والـ 37. قبل أن يُقلّصوا النتيجة إلى (2-1)، ثم أضافوا هدف التعادل والتأهّل. وذلك بِواسطة كلّ من لاعب النيجر أحمد مصطفى ضد مرماه في الدقيقة الـ 60، والمهاجم المغترب آدم دوغي في الوقت بدل الضائع (90+2).

وينشط الجزائري آدم دوغي (16 سنة) في فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لِفئة أقلّ من 18 سنة، وقد سجّل هدفه في مرمى النيجر، بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 20 مترا.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الأوّل ذاته، فاز منتخب مصر أواسط بِحصّة (4-1) على نظيره الموريتاني.

وتشكّل جدول ترتيب المجموعة بِصفة نهائية كالتالي:

1- مصر 9ن

2- الجزائر 4ن

3- النيجر 2ن

4- موريتانيا 1ن

وعليه تأهّل أواسط مصر والجزائر لِربع نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة، بينما خرج فريقا النيجر وموريتانيا من المضمار.