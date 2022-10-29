ريمي فيتا: أُسافر من هولندا إلى بلجيكا بحثا عن الصّلصة الجزائرية!

ريمي فيتا بِزيّ فريق بايرن ميونيخ الألماني للأواسط، ما بين 2020-2022.

يُبدي اللاعب ريمي فيتا مدافع نادي فورتونا سيدارد من القسم الأوّل الهولندي إعجابا بِالطّبخ الجزائري.

وأبصر ريمي سيتارد النّور بِفرنسا عام 2001، مُنحدرا من أسرة تجمع بين البلدَين الإفريقيَين مدغشقر وجزر القمر، ومُهاجرة بِأوروبا.

وقال ريمي سيتارد إنه يشتهي الصّلصة الجزائرية، ويضطرّ إلى السّفر من بلدية سيتارد خيلين الهولندية إلى مدينة لياج البلجيكية لِاقتنائها، مُشيرا إلى ندرتها! في مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الفرنسي “سو فوت” ونشر تفاصيلها، السبت.

ومعلوم أن هولندا وبلجيكا بلدان متجاوران، كما أن المسافة بين سيتارد خيلين ولياج تُقدّر بِنحو 46 كلم.

وذكر ريمي فيتا اسم لاعب جزائري مغترب، وقال إن رايان آيت نوري كان زميلا له في فريق تروا الفرنسي للأواسط (ما بين 2016-2018). وقد يكون المدافع الحالي لِنادي ولفرهامبتون الإنجليزي وراء اشتهاء ريمي فيتا للصّلصة الجزائرية. هذه المادّة الغذائية ذات الصّيت العالمي، واحذروا “المرّوك” قد تخطفها وتتبنّاها!