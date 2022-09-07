ريهام سعيد تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب “فراشة التيك توك”

تعرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لحملة انتقادات لاذعة بعد إعلانها الترويجي للحلقة الاولى من برنامجها ” صبايا الشمس” الذي استضافت فيه طفلة تُعرف بـ ” فراشة “التيك توك”.

وطرحت ريهام الإعلان الترويجي لبرنامجها الذي يعود للبث بغد غياب أكثر من عام، عبر صفحتها على “إنستجرام”، وكشفت عن استضافتها للطفلة بسنت.

وسرعان ما تعرضت الإعلامية المثيرة للجدل إلى هجوم لاختيارها الطفلة كضيفة في أولى حلقاتها، حيث سبق وأن استضافتها من قبل خلال حلقات برنامجها “صبايا” الذي كانت تقدمه على قناة ” النهار” المصرية.

وظهرت الطفلة بسنت في “برومو” الحلقة وهي تجلس بجوار سعيد وهي تضع لها المكياج وتتمايل معها على نغمات إحدى الأغاني.

واعتبر الكثير من المتابعين أن تصرفات الطفلة لا تتناسب مع عمرها، رغم أن مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر “تيك توك” تخطت آلاف المشاهدات، وقال أحد هؤلاء المنتقدين إن هذه البداية ليست موفقة، كما أن الطفلة مرت معها في برنامجها من قبل.

وقال متابع آخر إنه من الأفضل لها أن تغير موضوع الحلقة لأنه كان يجب أن تعود بقوة وتركز على المواضيع الهادفة، وفقا لما نشره موقع ” المصري اليوم”.

يذكر أن ريهام سعيد اعتزلت العمل الإعلامي بعدما تعرضها لانتقادات حادة بسبب إحدى حلقاتها على قناة “النهار”، والتي تضمنت تعذيب ثعلب صغير مقيد وهو ما أثار غضب المشاهدين الأمر الذي دعا القناة إلى توقيف البرنامج.