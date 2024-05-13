ريهام سعيد تعيد قضيتها مع جراح التجميل للواجهة بفيديو جديد

أعادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قضيتها مع جراح التجميل اللبناني نادر صعب إلى الواجهة من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

وشاركت الإعلامية المثيرة للجدل متابعيها مقطع الفيديو الذي استعرضت من خلاله التشوهات التي تقول إنها أصابت وجهها، لافتة إلى أنها قررت تقبل وجهها بعد تأكيد الأطباء لها أنه لا يوجد أمل في ترميمه.

وأرفقت المقطع بتعليق تطلب فيه المساعدة بالقول: “مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمة، قررت أسلم أمري لله وأعيش كده، بس سأدعي عليك كل يوم في كل صلاة”.

وخاطبت الدكتور الشهير الذي دخلت معه في صراع كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “دمّرتني، ودمّرت حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل”.

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وكانت الإعلامية قد اتهمت الجراح نادر صعب منذ مدة بتشويه وجهها، لتعود وتتهمه بهتك عرضها من خلال تصويرها عارية دون دواع طبية.

وفي 5 فيفري الجاري أثار انتشار مقطع فيديو للإعلامية المصرية ريهام سعيد وهي تحت تأثير المخدر أثناء خضوعها للإجراء التجميلي، جدلا واسعا بشأن قضية تشوه وجهها التي تصدرت الترند مؤخرا ووصل صداها لعديد الدول العربية.

وبحسب ما أوردت صحف محلية فقد نشر الدكتور نادر صعب فيديو الإعلامية أثناء خضوعها للعملية التجميلية على يديه ليبين للرأي العام المتعاطف معها أنه لم يرتكب أي خطأ في حقها وأن وجهها كان في حالة كارثية بسبب عمليات سابقة أجرتها.