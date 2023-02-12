ريّانة البرناوي أول رائدة فضاء سعودية

أعلنت السعودية يوم الأحد عن إرسال أول رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. في الربع الثاني من العام الجاري.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، ستلتحق رائدة الفضاء ريّانة برناوي ورائد الفضاء وعلي القرني بطاقم مهمة AX-2 الفضائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى “بناء القدرات السعودية في مجال الرحلات المأهولة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصبّ في صالح خدمة البشرية”.

وستنطلق رحلة الروا السعوديين من الولايات المتحدة باتجاه محطة الفضاء الدولية. كما يتضمن البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة.

وتحمل ريّانة ذات الـ33 عاما، شهادات في العلوم الطبية الحيوية من جامعتي أوتاغو في نيوزيلندا، والفيصل السعودية. وهي باحثة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية منذ 9 سنوات.

أمّا علي القرني ذو الـ31 عاما، وخرّيج كلية الملك فيصل الجوية، فهو طيّار في القوات الجوية السعودية منذ 12 سنة.

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء سعودي وعربي ومسلم، بعد مشاركته في رحلة إلى الفضاء الخارجي لوكالة “ناسا” الأمريكية عام 1985.