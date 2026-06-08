رُوَيْدَكَ يا حصان.. كانساس ليست كانساس سيتي!

نجزم أن عددا ليس بِالقليل مِمّن سيحضر وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري مع الأرجنتين والنمسا، أو يتمنّى متابعتهما من المدرجات، بِمن فيهم إطارات “الفاف” والوفد المرافق، لا يُميّز بين هذه الأسماء، حتى لا نقول يسمع بها لِأوّل مرّة!

تُجرى المقابلتان في ساعة مبكّرة من صباح الـ 17 والـ 28 من جوان المقبل بِالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا مدينة كانساس سيتي، بِقلب بلد “العم سام”. لِحساب الجولتَين الأولى والثالثة من دور المجموعات لِنهائيات كأس العالم 2026.

الأمر يتعلّق هنا بِاسم “كانساس”، حيث يختلط على بعضهم الحابل بِالنّابل، وتتشابه عليهم البقر! وللتوضيح بِدقّة: سيُقيم وفد المنتخب الوطني الجزائري ويُجري تدريباته في دور المجموعات بِمدينة لورانس التي تنتمي إداريا إلى ولاية كانساس، فيما يخوض مقابلتَي الأرجنتين والنمسا بِمدينة كانساس سيتي التي تنتمي إداريا إلى ولاية ميزوري.

وكحدّ أقصى، يبتعد ملعب المقابلتَين عن مركز الإقامة والتدريب بِنحو 80 كلم، أو بِمسافة أقلّ نوعا ما.

واللافت أنه توجد بِولايتَي كانساس وميزوري مدينتان بِاسم واحد وهو “كانساس سيتي”! فقط أن المدينة التابعة لِولاية ميزوري أكبر وأشهر. كما أن ولايتَي كانساس وميزوري متجاورتان.

التشابه في الأسماء يُذكّر بما هو موجود في قارة إفريقيا، وبِالضبط هناك ثلاثة بلدان تحمل اسم “غينيا”: غينيا كوناكري وغينيا بيساو في الغرب، وغينيا الإستوائية في الوسط. هذا دون الحديث عن غينيا الجديدة في قارة أخرى، وذلك في المحيط الهادي وتحديدا شمال أستراليا.

أمّا مباراة “الخضر” أمام الأردن في الجولة الثانية بِتاريخ الـ 23 من جوان المقبل، فستُجرى في منطقة أُخرى، وبِالضّبط في مدينة سانتا كلارا بِولاية كاليفورنيا، بِالغرب الأمريكي.

وتُوضّح الصور الثلاث المدرجة أدناه موقع ولايات ميزوري وكانساس وكاليفورنيا، بِالترتيب.