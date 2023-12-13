زارا تدفع ثمن الدعاية بالأكفان غاليا رغم تبريراتها.. شاهد ماذا فعل زبائنها بملابسها!

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قيام أمريكيين بإلقاء ملابس الماركة العالمية زارا في الشوارع وأمام مقر الشركة بعد حملة الدعاية بالأكفان التي فتحت عليها أبواب الجحيم، لما فيها من استخفاف بالمجازر المرتكبة في حق الغزاويين.

ويمكن رؤية أكوام الملابس المتراكمة فوق بعضها في الشارع بوضوح تام في الفيديوهات التي حققت انتشارا واسعا، كما تظهر أخرى تسقط من الأعلى، من شرفات العمارات أو عبر الطائرات، ما جعل الكثيرين يشيدون بالوعي العالمي المتزايد بأهمية سلاح المقاطعة في تأديب المساندين للاحتلال والظلم والطغيان.

كما احتشد جمع من المناصرين لفلسطين أمام أحد أفرعها بامريكا احتجاجا على دعاية الأكفان، مع ترديد هتافات: “عار عليكم زارا”.

وفي ألمانيا أعاد الزبائن مشترياتهم لمحلات زارا، حاملين لفائف على شكل أطفال مكفنين، مع صور اعتراضا على لامسؤولية دار الأزياء ودعمها للصهاينة برغم مجازرهم في حق الإنسانية.

في ذات السياق أعربت زارا، عن أسفها لـ”سوء الفهم” الذي أثارته حملة إعلانية ظهرت فيها عارضات بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، حسب تبريرها.

وشهد الحساب نشر عشرات الآلاف من التعليقات على الصور، وتضمن الكثير منها الأعلام الفلسطينية، فيما أصبح وسم #قاطعوا زارا من بين الأكثر تداولا على منصة إكس.

وقال منتقدون إن الصور تشبه الجثث الملفوفة بأكفان بيضاء في غزة.

وردت زارا قائلة : “تأسف زارا لسوء الفهم هذا وتؤكد احترامها العميق للجميع”، مشيرة إلى أن الحملة، التي ضمت أيضًا عارضات بأطراف مفقودة، تم تصويرها في جويلية وسبتمبر، قبل اندلاع حرب غزة في أكتوبر. وكان من المفترض أن تظهر المنحوتات غير المكتملة في استوديو النحات.

وذكرت في منشور عبر حسابها على إنستغرام: “للأسف، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عن المقصود عندما تم إنتاجها”.

وقد قامت زارا بحذف ستة منشورات متعلقة بالحملة من صفحها الرسمية على إنستغرام.

وقالت زارا عند إطلاق المجموعة في 7 ديسمبر إنها مستوحاة من الخياطة الرجالية من القرون الماضية.

وأضافت أن الصور استخدمت “لغرض وحيد هو عرض الملابس المصنوعة يدويا في سياق فني”.

وقالت الشركة الأم، إنديتكس، إنه تمت إزالة الصور من جميع المنصات.

ما الذي قصدته باستعراض ملابسها وسط أكفان ودمار وجثث؟

وشن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، حملات لمقاطعة العلامة التجارية “زارا” بسبب استعراضها لجديد قطع ملابسها وسط أكفان ودمار وجثث.

وتضمنت الصور تصميما مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة لترويج مجموعة جديدة، ما اعتبره الكثيرون تباهيا بالقتل وتأييدا للمجازر في حق الغزيين، لتنتشر على إثرها دعوات لمقاطعة العلامة الشهيرة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي كيف أصبحت المجازر والجثث مادة دسمة للترويج والتسويق، مؤكدين على ضرورة الاستغناء على ملابس زارا كما استغنى الصهاينة على منتجات هدى بيوتي، لأن أي تساهل مع أعداء الإنسانية هو مشاركة مباشرة في القتل.

وقالت تقارير إخبارية إن دار الأزياء الإسبانية حذفت الصور المثيرة للجدل والاستياء بعد الانتقادات اللاذعة والهجوم الذي تعرضت له، لكن دعوات مقاطعتها ومقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال بشكل علني لا تزال تجتاح الشبكات.

في ذات السياق نشر الداعية نبيل علي العوضي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس جاء فيها: “حتى لو حذفوا منشورهم فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم”.

واعتبر زبائن أوفياء للعلامة التجارية الرائدة عالميا أن ما فعلته لا يغتفر ومثير للاشمئزاز لأن للنفس البشرية حرمتها وقدسيتها.

يذكر أن زارا واجهت دعوات للمقاطعة قبل عام بعد استضافة وكيلها المحلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية.

وزارا شركة أزياء عالمية تنتمي لشركة إنديتكس Inditex، وهي بالأصل شركة أزياء إسبانية مقرها الرئيسي في غاليسيا، إسبانيا، وقد أسسها أمانسيو أورتيجا Amancio Ortega عام 1975.