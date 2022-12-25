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رياضة

زافور وحاج عيسى وبزاز في تربص تكوين المدربين

عمر سلامي
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زافور وحاج عيسى وبزاز في تربص تكوين المدربين
ح.م
دوليون سابقون في تربص تكوين المدربين

أطلقت المديرية الفنية الوطنية، تربصا تكوينيا لفائدة الدوليين السابقين من أجل الحصول على رخص التدريب.
وانطلق التربص التكويني، الخميس الماضي، بدفعة أولى، ضمت 26 لاعب دولي سابق، سيتربصون من أجل الحصول على رخص التدريب كاف B وC، بعد اجتياز ثلاثة اختبارات وهي: النظري والتطبيقي والشفهي.

وضمت الدفعة الأولى من التربص التكويني العديد من الدوليين السابقين على غرار زافور ومفتاح وغازي وحاج عيسى وملولي، وبزار وغيرهم.

وحددت المديرية الفنية الشروط اللازمة للمرشحين لإجراء التربص التكويني، بالنسبة للاعبين الدوليين السابقين، منها خوض 20 مباراة رسمية مع المنتخب في مسيرتهم الكروية، أو المشاركة في نهائيات مسابقات كبرى ككأس العالم، أو كأس إفريقيا أو كأس إفريقيا للاعبين المحليين، أو الألعاب الأولمبية.

ويشمل الترشح للتربص التكويني، كذلك اللاعبين الذي خاضوا 200 مباراة في الرابطة الأولى، أو ما لا يقل عن 30 مباراة في مسابقان الأندية الدولية رابطة أبطال إفريقيا أو كأس الإتحاد الإفريقي.

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