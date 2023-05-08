-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية
رياضة

زافور يلتحق بشبيبة القبائل

عمر سلامي
  • 532
  • 0
زافور يلتحق بشبيبة القبائل
أرشيف
إبراهيم زافور

عيّنت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، المدافع السابق إبراهيم زافور، مناجيرا عاما للفريق.

وأكدت إدارة الشبيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن زافور سيلتحق رسميا بالنادي في منصب مناجير عام، وتمنت له التوفيق في مهمته.

ويتواجد فريق شبيبة القبائل في المركز الـ15، برصيد 20 نقطة، وهو متأخر بنقطة واحدة عن صاحب المركز الـ14 نادي بارادو.

ويسعى الكناري، بقيادة مدربه الجديد يوسف بوزيدي إلى ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، برفع التحدي في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

مقالات ذات صلة
نجم بوعناني يسطع تمريرا

نجم بوعناني يسطع تمريرا

قتيل وجرحى في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي

قتيل وجرحى في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي

بالصور.. منتخب أقل من 17 سنة يزور جامع الجزائر الأعظم

بالصور.. منتخب أقل من 17 سنة يزور جامع الجزائر الأعظم

بيع تذاكر داربي المولودية وبلوزداد بملعبي بولوغين و20 أوت

بيع تذاكر داربي المولودية وبلوزداد بملعبي بولوغين و20 أوت

اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا

اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا

بن شيخة مرتاح لاستعادة كافة اللاعبين قبل مواجهة “ميموزا”

بن شيخة مرتاح لاستعادة كافة اللاعبين قبل مواجهة “ميموزا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد