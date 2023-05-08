زافور يلتحق بشبيبة القبائل

عيّنت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، المدافع السابق إبراهيم زافور، مناجيرا عاما للفريق.

وأكدت إدارة الشبيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن زافور سيلتحق رسميا بالنادي في منصب مناجير عام، وتمنت له التوفيق في مهمته.

ويتواجد فريق شبيبة القبائل في المركز الـ15، برصيد 20 نقطة، وهو متأخر بنقطة واحدة عن صاحب المركز الـ14 نادي بارادو.

ويسعى الكناري، بقيادة مدربه الجديد يوسف بوزيدي إلى ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، برفع التحدي في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.