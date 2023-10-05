“زال عنّي ضغط كبير بعد اتّخاذ قرار اللّعب لِمصلحة الجزائر”

غويري يعترف:

علّق اللاعب أمين غويري على قراره بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري، بدلا من نظيره الفرنسي.

وفي أحدث مُؤتمر صحفي نشّطه، ونقلت تفاصيله إدارة ناديه ران الفرنسي. اعترف غويري بِأنه يشعر بِنوع من الرّاحة بعد الفصل في أمر اللّعب واختياره للمنتخب الوطني الجزائري. وقال بِهذا الصّدد: “لقد حرّرني هذا القرار”. في تلميح إلى الضّغوط الرّهيبة التي مورست ضدّه في فرنسا، لِصدّه عن الانضمام إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء“.

وأثّرت هذه الضّغوط سلبا على مستواه الفني مع انطلاق الموسم الحالي، يقول غويري. الذي شدّد على أنه لا يخشى المنافسة، لِأنها أفضل وسيلة لِتحسين قدراته الفنّية ورفعها.

وأضاف غويري أن معنوياته مرتفعة، وتركيزه منصبّ الآن على مباراة فريقه ران والمُضيّف نادي فياريال الإسباني (عيسى ماندي)، المُبرمجة سهرة الخميس، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وعن المركز المُفضّل لديه، قال أمين غويري إنه يستحسن اللّعب في خطّ الهجوم. لكنّه استطرد، لِيُوضّح بِأنّه مُستعدّ لِتأدية أيّ مهمّة تُسند إليه.