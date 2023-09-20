زامبروتا: الاعتناء بِالأطفال مرضى التوحد يُشبه الفوز بِكأس العالم

يُناضل اللاعب الدولي الإيطالي الذي نال مع منتخب بلاده كأس العالم 2006 جانلوكا زامبروتا، في مجال صحّة الأطفال.

وتقلّد زامبروتا منصب الرئيس الشرفي، لِجمعية تعتني بِالأطفال الذين يُعانون مرض التوحّد والإعاقة الذهنية. ويقع مقرّها في مدينة كومو الإيطالية.

ووفقا لِزامبروتا، فإن لعبة كرة القدم جزء من النشاطات المُخصّصة لِأطفال الجمعية. كما يُوظّف مسؤولوها التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، في معالجة هذه الفئة.

ويُؤمن زامبروتا بِأن لعبة كرة القدم تُساعد هؤلاء الأطفال، على تمتين روابط التضامن بينهم، وأيضا الاندماج مع أفراد المجتمع.

وفي أحدث مقابلة صحفية أجراها مع الموقع الفرنسي “سو فوت”، قال زامبروتا إن رؤيته لِتحسّن الوضعية الصحّية للأطفال مرض التوحّد والإعاقة الذهنية، يُشبه اللّحظة التي تُوّج خلالها مع منتخب إيطاليا بِكأس العالم، نسخة ألمانيا صيف 2006.

وأضاف أن أحد أطفال الجمعية أعطاه الانطباع، بِأنّه سيكون له شأن رياضي كبير، مُشبّها إيّاه بِفيديريكو كييزا، نجم هجوم نادي جوفانتوس حاليا، واللاعب الذي ساهم بِقوّة في إحراز منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا في صيف 2021.