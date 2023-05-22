زامبيا تريد الاستفادة من خبرة الجزائر في المجال الفلاحي

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي، أن بلادها تريد الإستفادة من خبرة الجزائر في المجال الفلاحي، التي اعتبرتها “رائدة”، هذا أثناء زيارة قادتها اليوم الإثنين إلى البليدة.

رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا قامت بزيارة لعدد من المؤسسات الصناعية الإنتاجية بولاية البليدة، أين عبرت عن إعجابها بالمستوى الذي بلغه قطاع الفلاحة في الجزائر من خلال الاعتماد على العتاد و التكنولوجيات الحديثة.

نيللي بوتيت كاشومبا موتي قالت أن بلادها تسعى للإستفادة من هذه الخبرة الجزائرية في القطاع الفلاحي، القطاع الذي توليه بلادها “أهمية بالغة” لكونه “يعد عصب الإقتصاد”.

وأضافت المسؤولة الزامبية أنها ستعمل عقب عودتها لبلادها على إطلاع الشركات و المؤسسات على “التقدم الذي بلغته مختلف المؤسسات الصناعية بالجزائر و العمل على الاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات”.

كما أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا ضرورة “استغلال جميع الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها قارة افريقيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي” مشيرة إلى أن ولاية البليدة “قدمت أفضل مثال على تجسيد هذه المساعي”.

المسؤولة الزامبية شددت أيضا على ضرورة “تقوية” علاقات التعاون بين الدول الافريقية من أجل أن تكون “لإفريقيا كلمتها و مكانتها التي تليق بها”.

كما أبرزت أيضا في حديثها الذي جمعها بالصحافة الفرص الواعدة المتوفرة لتطوير العلاقات الثنائية بين كل من الجزائر وزامبيا، فرص اعتبرتها المسؤولة في “تطور متواصل”.

وتقوم رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا بزيارة رسمية للجزائر من 20 إلى 25 ماي وذلك بدعوة من المجلس الشعبي الوطني.