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زامبيا تطلق سراح 5 مصريين اتهموا بالتجسّس

الشروق أونلاين
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زامبيا تطلق سراح 5 مصريين اتهموا بالتجسّس
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طائرة الموقوفين

أسقطت محكمة في زامبيا يوم الجمعة، تهم التجسس عن 5 مصريين احتجزوا بعد وصولهم إلى مطار العاصمة قبل 3 أسابيع، على متن طائرة خاصة تحمل أسلحة ومبالغ بقيمة 5.7 ملايين دولار.

ونقلت رويترز عن المدعية العامة للمحكمة الزامبية إن قضية المحتجزين “دخلت حالة عدم التحقيق”، ما يعني رفض المدعي العام لمتابعة المتهمين تمهيدا للإفراج عنهم.

بالمقابل “سيعاد القبض على اثنين من المصريين الموقوفين بتهم أقل، قبل إطلاق سراحهما بكفالة”، يضيف متحدث باسم لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا.

وكانت المحكمة الزامبية قد وجّهت الاتهام إلى الرعايا المصريين الـ5 الموقوفين. إلى جانب 6 زامبيين، الإثنين الماضي.

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