زامبيا تُندّد بِفضيحة أخرى في بيت الكرة الكاميرونية

يظهر بِأن اتحاد الكاميرون لكرة القدم غارق حتى الأذنَين في وحل الفساد، في انتظار مَن يردعه.

فبعد التظلّم الذي رفعه الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى “الفيفا” مُؤخّرا، ثم إقدام رئيس اتحاد اللعبة الكاميروني صامويل إيتو على إقالة الأمين العام ومديرة التسويق، بِسبب تورّطهما في قضايا فساد. جاء دور مسؤولي الكرة الزامبية الذين وجّهوا الاتّهامات ذاتها – تقريبا – إلى نظرائهم الكاميرونيين.

واتّهم مدرب منتخب زامبيا إناث لِفئة أقلّ من 17 سنة، اتحاد الكرة الكاميروني بِشراء ذمّة حكمة غابونية، أدارت مباراة فريقَي هذا الصنف، في الـ 30 من أفريل الماضي. بِرسم إياب الدور التصفوي قبل الأخير لِكأس إفريقيا شبلات.

واستدلّ التقني الزامبي كالوبا كانغوا بِبعض الأحداث الغريبة، بينها قدوم طاقم التحكيم ليلة المباراة، ورفضه إشراك بعض اللاعبات الزامبيات، ثم عاد في اليوم الموالي ومنحهن الرّخصة! مُتسائلا: “يُمكنكم قياس درجة التأثير السلبي نفسيا على لاعباتنا. من الأحسن أن تفوز بِشرف، ولا تعتمد على دعم الحكام”.

وتابع مدرب منتخب زامبيا إناث لِفئة أقلّ من 17 سنة يقول، في تصريحات نقلتها الصحافة المحلّية: “أُدرب فرق الإناث لِصنف أقلّ من 17 سنة منذ 16 سنة خلت. أُؤكّد لكم أن بعض لاعبات منتخب الكاميرون تتجاوز أعمارهن 17 سنة!”.

بقي الآن التأكيد على فشل كلّ من يُرافع من أجل نزاهة اتحاد الكرة الكاميروني، إن لم يكن متواطئا مع هيئة صامويل إيتو.