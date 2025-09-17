-- -- -- / -- -- --
رغم وعود نتنياهو المتكررة لترامب

زامير يعترف بالفشل.. هذا ما قاله بشأن القضاء على حماس!

أقرّ رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير بأن توجيه ضربة قاصمة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يستغرق سنوات طويلة، هذا إن كان ممكنًا أصلًا.

وأفادت صحيفة الإيكونوميست، في مقال لها حمل عنوان “أي حملة في غزة قد تزيد من عزلة إسرائيل”،  أن رئيس أركان الجيش  الصهيوني إيال زامير أبلغ مجلس الوزراء مرارا، أن توجيه ضربة قاصمة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يستغرق سنوات إن كان ذلك ممكنا أصلا.

ونقلت الإيكونوميست عن دبلوماسيين صهاينة أن صبر الرئيس دونالد ترامب بدأ ينفد وأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أقنعه أن الهجوم على مدينة غزة هو ما سيقضي على حماس.

من جهتها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين صهاينة أنهم يرجحون أن تنتظر حماس توغل قواتنا بمدينة غزة لتنفذ كمائن وحرب عصابات.

وللتذكيرّ، كثف الجيش الاحتلال أمس الثلاثاء – قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع.

وقد أعلن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بدء الجيش الاحتلال الصهيوني، هجوما مكثفا على مدينة غزة، كما أعلن وزير الدفاع المتطرف يسرائيل كاتس أن غزة تحترق في ظل تصاعد القصف الصهيوني العنيف على المدينة.

الاحتلال يقتل 9 صحفيين يمنيين في غارة جوية

رسائل “دموية” تثير مخاوف الجالية المسلمة في هولندا.. ما القصة؟

بعد إعلان الاحتلال بدء اجتياح غزة.. هذه كانت أبرز ردود الفعل!

“القمح مقابل السيارات الصينية”.. روسيا تستعين بتجارة المقايضة لهذا السبب!

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية

“نتجه مباشرةً إلى غزة رغم المخاطر”

