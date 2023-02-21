زاهي حواس: كتب الآثار المصرية لا تتضمن إشارة إلى وجود أنبياء الله

قال عالم الآثار المصري، زاهي حواس، إن كتب الآثار المصرية لا تتضمن إشارة إلى وجود أنبياء الله، وإنما اقتصر ذكرهم على الكتب السماوية فقط.

وأضاف وزير الدولة السابق لشؤون الآثار خلال محاضرة بالمتحف القومي للحضارة: “مصر جاءها ثلاثة أنبياء: يوسف وموسى وإبراهيم”، وفق صحيفة “المصري اليوم”.

تابع “هناك مقبرة تعود لمصر الوسطي منذ 3500 سنة، بها مشهد لـ 37 آسيويا يرتدون ملابس مزركشة ولهم ذقن ورئيسهم اسمه “إبشا”، وقد يكون اسما من أسماء سيدنا إبراهيم”.

وتطرق حواس لقصة مشابهة لسيرة النبي يوسف في العصر الروماني، تقول إن المياه لم تأت لمنابع النيل، فقدم فرعون قرابين للآلهة من أجل عودة المياه، مستدركا” لكننا لا نعرف إذا كانت القصة منقولة من نص قديم أم لا، لكنها لم تذكر اسم سيدنا يوسف”.

وكشف عالم الأثار العالمي أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بسقارة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة، وتم العثور على مقابر تعود إلى عصر الدولة القديمة تشير إلى وجود مقبرة ضخمة بها مقابر هامة.