“زبدة” التصريحات الإعلامية لِمحرز عشية مواجهة الكاميرون

ردّ قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الخميس، على أسئلة رجال مهنة المتاعب بِمدينة دوالا الكاميرونية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

وأكّد رياض محرز بِأن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، باتت في حكم الماضي. وأن “الخضر” طووا صفحة هذه البطولة القارّية، ويتطلّعون إلى افتكاك بطاقة المشاركة في كأس العالم 2022 بِقطر.

وأضاف قائد “محاربي الصّحراء” أن الحصيلة السلبية مفيدة من زاوية ما، في تحريض اللاعبين على تصحيح الأخطاء، والعودة إلى سكّة الانتصارات. وهو ما سيجتهد لاعبو المنتخب الوطني لِتجسيده.

ويُؤمن محرز بِأن برمجة تربّص غينيا الإستوائية كان قرارا إيجابيا، وأن لاعبي المنتخب الوطني سافروا إلى مدينة دوالا الكاميرونية، بِمعنويات عالية وتفاؤل كبير بِبلوغ نهائيات المونديال.

وفي سؤال طرحه إعلامي كاميروني عمّا إذا كان قادرا على تجاوز عقبة المدافع نوهو تولو، قال محرز إنه تعوّد على مواجهة لاعبين عالميين ينشطون في الخطّ الخلفي، فكيف يُبدي تخوّفا هذه المرّة من الكرويّ المُشار إليه! غير أن النجم الجزائري استطرد، وقال إنه يحترم أيّ مدافع كاميروني كلّفه مدربه ريغوبيرت سونغ بِحراسته وتحييد خطورته.

ويرتدي لاعب الخطّ الخلفي نوهو تولو (24 سنة) زيّ نادي سياتل الأمريكي، وخلال “كان” 2022 خاض ستّة مقابلات أساسيا، من أصل 7 مواجهات لِمنتخب بلاده الكاميرون.