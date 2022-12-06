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الجزائر

زبدي: بعض الوكلاء يحاولون رفع أسعار السيارات الجديدة بهذه الطريقة!

الشروق أونلاين
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زبدي: بعض الوكلاء يحاولون رفع أسعار السيارات الجديدة بهذه الطريقة!
ح.م

قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن تصريحات بعض وكلاء السيارات تعتبر بمثابة رفع لسقف أسعار السيارات الجديدة، وهو ما يجعلها تتحول مستقبلا إلى اتفاق أفقي بين الوكلاء يعاقب عليه قانون المنافسة.

وجاء في منشور لرئيس جمعية حماية المستهلك، عبر صفحته على فايسبوك “إنّ ما جاء من تحليل منسوب لبعض وكلاء السيارات المحتملين، بعد قراءتهم لدفتر الشروط، وإن تقاسمنا معهم بعض الآراء.. إلا أننا نرفض ما جاء فيه من تداول لقائمة الأسعار التي تم التصريح بها“.

وعاد زبدي إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة، أحمد زغدار، في وقت سابق، بخصوص أسعار السيارات في الجزائر قائلا: “لقد صرح السيد وزير الصناعة، أن الأسعار ستحددها تكلفة المنتوج”.

ورفض رئيس جمعية حماية المستهلك، المساس بمبدأ المنافسة، مصرحًا “ندعو الوكلاء المحتملين والذين سيضعون طلب اعتمادهم، التفاوض مع الوزارة الوصية لمحاولة التخفيف في الأعباء والمصاريف بما يسمح به القانون، وسنكون في صفهم بحول الله خدمة لمصلحة المستهلك، ولكن دون محاولة المساس بمبدأ المنافسة والتأثير على بقية الوكلاء“.

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