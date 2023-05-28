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زبونة أثارت الذعر.. استنفار أمني بسبب صرصور بمقهى في تل أبيب!

جواهر الشروق
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زبونة أثارت الذعر.. استنفار أمني بسبب صرصور بمقهى في تل أبيب!

أثارت زبونة داخل مقهى بتل أبيب الذعر في صفوف المتواجدين هناك بسبب صرصور، ما استدعى استنفارا أمنيا ظنا أن هناك هجوما وشيكا.

وقالت صحف عبرية إن المرأة كانت متواجدة في “مقهى ديزنغوف” وأثارت صرخاتها حالة من الفوضى حيث فر المتواجدون من المكان ومن مطعم مجاور وقلبوا الطاولات والكراسي، كما أصيب شخصان بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور أثناء محاولتهما الهرب إلى الخارج.

وهرع عناصر من الشرطة إلى مكان الحادث لتمشيطه، ليتضح أن صراخ المرأة المذعورة ما هو إلا رد فعل على رؤية صرصور، وهذه آفة شائعة تشكل مصدر إزعاج عام في تل أبيب.

وأضافت التقارير أن المرأة أثناء صراخها وذعرها قلبت الطاولة التي كانت تجلس عليها، مما تسبب في ضجة وإثارة مخاوف من وقوع هجوم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من مكان الحادث، تظهر حالة الفوضى في المكان نتيجة الذعر الذي حصل لدى مرتادي المقهى.

وقال شاهد عيان في المطعم الواقع في وسط شارع ديزنغوف: “كان الأمر الأكثر رعبا الذي حدث لي على الإطلاق”.

وأضاف الشاهد لـ”القناة 12″ أن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخا من الحانة، و”قلب الناس الطاولات وبدأ الجميع بالصراخ والركض وكانوا يدوسون على بعضهم البعض. تحطمت الكثير من الأكواب، وسقط الناس على الزجاج وجرحوا”.

وقالت شاهدة أخرى: “أنا لا ألوم الفتاة التي صرخت بسبب صرصار”، وهي حامل في شهرها الثامن، وكان عليها التوجه مباشرة إلى عيادة الطوارئ للتأكد من أن حملها لم يصب بأذى.

وأضافت: “في أي بلد عادي، يمر الأمر بروح الدعابة”.

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