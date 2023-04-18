زبيري حسان.. أشهر متطوع بمطاعم الإفطار في البويرة

مسؤولياته المهنية لم تثنه عن العمل الخيري

يعتبر زبيري حسان، نموذجا للشاب المنغمس في العمل الخيري والتطوعي، لاسيما في الشهر الفضيل، وهو أيضا رئيس فرع تاغزوت للمتبرعين بالدم. ويغادر حسان مسكنه العائلي على الساعة السادسة صباحا، ليعمل في مجال توزبع مشتقات الحليب على محلات مدينة البويرة وضواحيها، إلى غاية الواحدة زوالا، وبعد خروجه من العمل يتجه مباشرة لمزاولة عمله الخيري في تحضير الخيمة لاستقبال المسافرين في إفطار أصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة والمسافرين على الطريق السيّار شرق غرب ذهابا وإيابا، ويصل عددهم في المتوسط إلى 1000 مسافر يوميا، وهي الخيمة التي تشرف عليها جمعية منار السبيل التي توزع وجبات الإفطار على الصائمين وعابري السبيل الذين أدركهم موعد الإفطار. وبعد الانتهاء من إفطار الصائمين، يشرع حسان زبيري، القاطن في بلدية تاغزوت، في مزاولة عمله الليلي الإضافي في أحد المحلات الواقعة بعاصمة الولاية.

وبحسب ابن منطقته، الحاج بنابي أكلي، فإن الشاب حسان يعتبر قدوة للشباب الآخرين، ويتسابق في كل المناسبات للمشاركة في الأعمال التطوعية، والخيرية، ويبادر للتعاون مع الجمعيات الخيرية بهدف نيل الأجر والثواب من الله- سبحانه وتعالى- والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي والبذل والعطاء دون مقابل، مضيفا أن الشاب حسان ينفق في سبيل الخير بسخاء.