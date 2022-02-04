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رياضة

“زجاجة البركة” تخطف الأضواء بعد تأهل مصر إلى النهائي

سليم.ع
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“زجاجة البركة” تخطف الأضواء بعد تأهل مصر إلى النهائي

أطلق مدرب حراس منتخب مصر، عصام الحضري، إسم “زجاجة البركة” على قارورة الماء التي كان يحملها حارس المرمى أبو جبل خلال مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية: ” أبو جبل كان يحمل زجاجة، سأطلق عليها زجاجة البركة، لكن سأكشف سرها في وقت لاحق”.

وتألق أبو جبل في ركلات الترجيح وكان له الفضل الكبير، في عبور المنتخب المصري إلى النهائي.

وحسب تقارير إعلامية، فإن قارورة الماء، التي كان يحملها أبو جبل، قبل الشروع في ركلات الترجيح، كانت عليها معلومات عن طريقة تسديد كل لاعب من لاعبي الكاميرون لركلات الترجيح.

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