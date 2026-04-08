اقتصاد

زخم اقتصادي جزائري موريتاني يعزز آفاق الشراكة الثنائية

جانب من لقاءات العمل الثنائية (B2B)

أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) تسجيل مشاركة قوية وقياسية للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال خلال انعقاد مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، مبرزًا أن هذه الديناميكية تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية ملموسة بين البلدين.

وأوضح المجلس في بيان له أن هذه المحطة شكلت خطوة جديدة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية واعدة، تزامنًا مع تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) متميزة، أشرف عليها كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث وفرت منصة فعلية لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار البيان إلى أن الحضور المكثف والنوعي للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين يعكس التزامًا صادقًا برفع حجم المبادلات التجارية، ويفتح آفاقًا واسعة لتأسيس جسر اقتصادي متين يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل الإقليمي.

كما نوه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بجهود المنظمين والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصادي مشترك قائم على الشراكة والتكامل بين الجزائر وموريتانيا.

