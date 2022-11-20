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الجزائر
مجاهدات في لائحة عرفان لرئيس الجمهورية:

زخم غير مسبوق لذاكرة الأمة في عهد الرئيس تبون

س. ع
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زخم غير مسبوق لذاكرة الأمة في عهد الرئيس تبون
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قالت مجاهدات، إن “ذاكرة الأمة أخذت، بعد تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقاليد تسيير البلاد، بُعدا جديدا وزخما ليس بمسبوق وأضحت تحظى بشرف متابعته وكريم رعايته، مثلما تجلى ذلك في العديد من المحطات”، وأكدن أن الجزائر الجديدة تشهد “حركية وديناميكية على الصعيدين الداخلي كما الخارجي، والتي ميّزتها الجدية والاحترافية وأضحت بذلك تبعث الشموخ والأنفة والاعتزاز”.
استقبل رئيس مجلس الأمة ثُلّة من مجاهدات ثورة التحرير، على هامش مشاركتهن في أشغال الملتقى الوطني حول شهيدات الثورة التحريرية، والموسوم “الشهيدة الرمز شايب دزاير”، تحت شعار “من جيل إلى جيل، دور المرأة في ثورة التحرير وبناء الوطن”، وأفاد بيان للمجلس، أن المجاهدات رفعن بالمناسبة “لائحة عرفان وإكبار إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
وسجلت المجاهدات بارتياح الخطوات التي اتخذها الرئيس تبون في مجال الذاكرة، وقلن في نص اللائحة “ولـمّا كانت ذاكرة الأمة قد أخذت – بعد تولي رئيس الجمهورية مقاليد تسيير البلاد – بُعدا جديدا وزخما ليس بمسبوق وأضحت تحظى بشرف متابعته وكريم رعايته، مثلما تجلى ذلك في العديد من المحطات، ولمسناه من خلال قراراته التاريخية في هذا الشأن، بدءاً باسترجاع رُفات عدد من قادة المقاومة الشعبية، وصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر، مرورا بتكريس الثامن من ماي يوما للذاكرة، فضلا عن إطلاق قناة تلفزيونية تُعنى بالتاريخ والذاكرة”، وشددن في هذا الخصوص على أنها “كلّها خطوات تؤكد السعي الدؤوب لرئيس الجمهورية، لأجل صون ذاكرة الأمة وتلقينها للأجيال، كي لا يطويها النسيان، وهي خطوات نوفمبرية تُعلي شأن البلاد قُدُما، نجدد خلالها إشادتنا وثناءنا عليها، ونؤكد وقوفَنا التام وانخراطنا الكامل خلفها، ونجدد بقاءنا على العهد، مهتدين ببيان أول نوفمبر 1954 ووصية إخواننا الشهداء، مرجعية وسبيلا”.
وفيما يتعلق بالوضع العام للبلاد إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، أكدت المجاهدات “نغتنم، نحن المجاهدات، هذه السانحة السعيدة، وفي عزّ الحركية والديناميكية التي تشهدها الجزائر الجديدة على الصعيدين الداخلي كما الخارجي، والتي ميّزها الجدية والاحترافية وأضحت بذلك تبعث الشموخ والأنفة والاعتزاز، لنُعرب عن عظيم ارتياحنا وفائق تجلّتنا، راجيات لرئيس الجمهورية موصول السداد والمباركة في مجهوداته الفائقة، داعيات له العلي القدير أن يشمله بسُبُوغ نعمته”.

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