“زدادكة” مرشح للانضمام إلى كتيبة بلماضي خلال تربص جوان

مدافع "كليرمون فوت" أثار إعجاب الناخب الوطني

سيكون حكيم زدادكة مفاجأة جمال بلماضي، خلال التربص القادم للمنتخب الوطني، في شهر جوان.

أفادت مصادر إعلامية بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، سيستدعي المدافع الأيمن، لنادي كليرمون فوت، الصاعد الجديد إلى بطوله الدرجة الأولى الفرنسية، حكيم زدادكة، للانضمام إلى المنتخب الوطني، خلال المعسكر التحضيري للخضر في شهر جوان القادم، حيث سيمتحن إمكانياته خلال المباريات الودية المرتقبة أمام منتخب موريتانيا يوم الثالث جوان، ومالي في السادس من نفس الشهر، وأيضا ضد منتخب تونس في اللقاء الودي الثالث على ملعب حماد العقربي في رادس.

وأوضح ذات المصدر أن جمال بالماضي أعجب كثيرا بالمشوار الجيد الذي قدمه زدادكة طيلة هذا الموسم مع كليرموفوت، في بطولة الدرجة الثانية، ومساهمته بشكل كبير في تحقيق الصعود لكليرمون فوت إلى الليغ1، علما أن اسم “حكيم زدادكة” كان يتردد منذ فترة داخل محيط المنتخب الوطني.

كما سبق لزدادكة أن عبر عن شغفه للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، وكان ذلك خلال تصريحات إعلامية أكد فيها على حبه للجزائر وحلمه بالانضمام إلى المنتخب الوطني. وأعرب أيضا عن افتخاره حين سما بخبر اهتمام بلماضي بمساره الكروي ومتابعته له قصد ضمه إلى المنتخب مستقبلا.

للإشارة، حكيم زدادكة لعب دورا مهما في إنجاز كليرموفوت وصعوده إلى الدرجة الأولى، بعدما أن أنهى الموسم في المركز الثاني في بطولة الدرجة الثانية، وراء نادي تروا، مع العلم أنه شارك في معظم المباريات 35 مباراة من 38 جولة.

وسيعطي الناخب الوطني فرصة لا تفوت لمدافع كليرمون فوت، من أجل خطف مكانة ضمن التشكيلة الوطنية، خاصة أن بلماضي يتوفر على حلول عديدة في منصب المدافع الأيمن، ومن المرتقب أن يواجه منافسة شرسة من يوسف عطال ومهدي زفان وحسين بن عيادة ورضا حلايمية.

يذكر أن جمال بلماضي، في نهاية عام 2020، كشف علنا أنه يتابع زدادكة ويفكر في منحه الفرصة، وقال حينها: “لقد قمنا بالاتصال به، وتابعناه في قرابة 4 مباريات، ونفكر جديا في الاعتماد عليه”.