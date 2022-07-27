زدادكة يتحسّر لِقلّة مَن يتحدّثون بِالفرنسية في ناديه!

أبدى اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة نوعا من الحسرة، لِانخفاض منسوب اللغة الفرنسية في صفوف فريقه الجديد ليل.

وقال زدادكة إن عديد لاعبي فريقه الجديد ليل الفرنسي لا يتحدّثون بِلغة “موليير”، في أحدث ظهور له عبر القناة الإذاعية المحلّية “آر آم سي”.

ويضمّ فريق ليل لاعبين من إنجلترا والبرازيل وتركيا وأمريكا والبرتغال والسويد وسلوفاكيا وكوسوفو، وغيرها من البلدان.

وأضاف مدافع “الخضر” إن مدربه باولو فونسيكا يتحدّث بِاللغة الإنجليزية وبِطلاقة، وأشار إلى أن التقني البرتغالي خاطبه مرّة واحدة بِالفرنسية، لمّا استعمل لفظ “عُدْ”!

وربّما سقط زدادكة في فخّ الإعلام الفرنسي المُتعصّب لِلغة بلده، أو أن هذا اللاعب يشتهي – فعلا – الدّفاع عن لغة “موليير”، حتى أنه يُفضّل اسم “أكيم” بدلا من “حكيم”!