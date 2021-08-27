زدادكة يختار بلجيكا لبعث مشواره الكروي

شارل لوروا يقدم لاعبه الجزائري الجديد

قدم نادي شارل لوروا البلجيكي، لاعبه الجزائري الجديد، كريم زدادكة، صاحب 21 عاما، الذي انضم إليه في شكل إعارة من فريقه الأصلي نابولي الإيطالي، وسيلعب زدادكة خلال هذا الموسم لشارل لوروا، الذي تمكن من إقناع مسيري نابولي على إعارته لموسم واحد مع إمكانية شراء عقده بصفة نهائية عند انقضاء فترة الإعارة في شهر جوان من العام القادم.

وأدى زدادكة فترة تحضيرات قوية مع نادي نابولي الإيطالي، وكان مرشحا للبقاء مع التشكيلة الأولى للمدرب سباليتي، هذا الأخير لم يخف إعجابه بمهارات اللاعب الشاب وكان على مقربة من الاحتفاظ به، لكن المنافسة الشديدة داخل الفريق حسمت الفارق للاعبين آخرين بسبب جزئيات صغيرة منها عامل الخبرة التي يفتقر إليها، ويعد كريم زدادكة من اللاعبين مزدوجي الجنسية، الذين يحلمون بحمل الألوان الوطنية، حيث سبق أن عبر على شغفه للعب مع المنتخب الوطني، وليس مستبعدا أن يقوم الناخب الوطني جمال بلماضي دعوته للالتحاق بـ”الخضر” في المناسبات القادمة.

إلى ذلك، سيزامل زدادكة هذا الموسم اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، الذي انتقل حديثا إلى شارل لوروا قادما من نادي بارادو، ما قد يساعدهما في الاندماج بسرعة في أجواء البطولة البلجيكية، التي أصبحت محطة مهمة للاعبين الجزائريين لكسب الخبرة والبروز قبل الانضمام لإحدى البطولات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهما يسيران على نفس نهج رامي بن سبعيني ويوسف عطال.