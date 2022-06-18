زدادكة يقترب من هذا النادي ويُفسّر سرّ رقم “20”

اقترب اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة من تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانقضت مدّة عقد المدافع الأيمن زدادكة (27 سنة) مع نادي كليرمون فوت، بعد أن تقمّص ألوان الفريق الفرنسي منذ صيف 2019.

ويوشك زدادكة أن ينتقل إلى فريق ليل الفرنسي، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، السبت.

وعن سرّ ارتداء القميص رقم “20”، سواء مع نادي كليرمون فوت أو المنتخب الوطني الجزائري. أوضح زدادكة في أحدث مقابلة إعلامية أدلى بها لِموقع رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، أن رقم “20” هو يوم ميلاد والدَيه، وأيضا يُشير إلى الوسطية بين “25” و”15″، وفسّر كلامه بِأنه من مواليد الـ 30 من ماي (الشهر الخامس)، وشقيقه أبصر النور في الـ 9 من جوان (الشهر السادس). وبِإجراء عملية حسابية، نجد: 30- 5 = 25، و9+ 6 = 15!

وكان حكيم زدادكة قد خاض كامل أطوار مباراة الجزائر وإيران، مساء الأحد الماضي. وهي أوّل مواجهة دولية له بِزيّ “محاربي الصّحراء”.