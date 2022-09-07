زرالدة: سارقو الدراجات النارية باستعمال أسلحة بيضاء في قبضة الأمن

أوقفت مصالح أمن لولاية الجزائر، سارقي دراجات نارية بزرالدة استخدموا خلال عمليتهم بندقية صيد بحري وأسلحة بيضاء.

وأوضح بيان لأمن الجزائر العاصمة أن فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، عالجت قضية جناية السرقة بالتهديد باستعمال أسلحة بيضاء وحيازة المخدرات الصلبة والمخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.

وأفاد البيان أن قضية الحال انطلقت حيثياتها بعد ترسيم شخصين لشكاوى لدى ذات الفرقة مفادها تعرّضهم للسرقة بواسطة أسلحة بيضاء محظورة (بندقية صيد، سكين من الحجم الكبير و سينيال)، متبوع بسرقة دراجاتهما النّارية بأحد أحياء إقليم الاختصاص.

وتابع البيان أن التحرّيات الأوّلية والمعلومات المتحصّل عليها، أفضت إلى ضبط إحدى الدراجات النّارية المسروقة بحوزة أحد الأشخاص، بعد توقيفه واستجوابه، اعترف بهويّة مقترفي فعل السرقة.

كما تم تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، وضع خطّة محكمة، أثمرت بتوقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم ببناية خاصة بمحوِّل كهربائي، مع ضبط وحجز بندقية صيد بحري مزوّدة برمح، سيف من الحجم الكبير، كيس بلاستيكي به مسحوق أبيض لمخدِّر الكوكايين وقطعة مخدّرات.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.