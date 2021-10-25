زردوم يودع الفريق التونسي برسالة مؤثرة

النجم الساحلي فسخ عقده بالتراضي

فسخ، الأحد، نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع المهاجم الجزائري، رضوان زردوم، بالتراضي بين الطرفين، حسب ما أعلن عنه النادي التونسي، وكان زردوم (21 عاما) قد التحق بفريق النجم الساحلي في مطلع 2020 لمدة أربعة مواسم، قادما من نصر حسين داي، ويستعد زردوم للعودة إلى البطولة الجزائرية من بوابة نادي شبيبة القبائل.

وقال النجم الساحلي في بيان في حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “توصل لاتفاق لفسخ عقد رضوان زردوم مقابل التنازل عن كل مستحقاته السابقة، والحصول على 40% من قيمة الانتقال القادم للاعب”، في حين أعرب زردوم عن أسفه لعدم مواصلة التجربة مع النجم الساحلي، وقال عبر حسابه على “إنستغرام”: “كنت أتمنى أن أكمل مسيرتي في هذا الفريق الذي أعطاني فرصة الاحتراف وأنا في الـ20 سنة من عمري، لكن هذه هي كرة القدم”، وأضاف: “أشكر كل من أحبني في الفريق من لاعبين وطاقم طبي والطاقم الفني والجمهور، وأتمنى الخير والنجاح للفريق في جميع المنافسات”.

ولم يخض النجم الساحلي أي مباراة في البطولة التونسية هذا الموسم، حيث يتصدر الاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي المجموعة الثانية بست نقاط، من انتصارين بعد جولتين من البطولة.