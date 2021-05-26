زرقان أغلى لاعبي البطولة الوطنية

نادي البارادو يتزعّم اللائحة

يتسيّد الدولي الجزائري الشاب والواعد آدم زرقان هذه الأيّام، لائحة أغلى لاعب في بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِمتوسط الميدان آدم زرقان في سوق الانتقالات، مبلغ 3.3 مليون أورو.

وينشط ابن سطيف – البالغ من العمر 21 سنة – في صفوف نادي البارادو، وقد خاض معه كل لقاءات البطولة الوطنية للموسم الحالي، وعددها 21 مواجهة، بينها 20 مباراة أساسيا، وسجّل 3 أهداف.

وكان آدم زرقان – نجل مليك زرقان، أحد نجوم فريق وفاق سطيف زمن التتويج بِكأس إفريقيا للأندية البطلة (رابطة أبطال إفريقيا) عام 1988 – قد حضر مع المنتخب الوطني الجزائري وقائع مقابلتَي زامبيا وبوتسوانا أواخر مارس الماضي، بِرسم آخر جولتَين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، لكنه تابعهما من دكّة البدلاء.

ويتموقع في المركز الثاني اللاعب عبد القهّار قادري (20 سنة) متوسط ميدان نادي البارادو، بِمبلغ 1.5 مليون أورو. وفقا لِإحصائيات الموقع العالمي والألماني “ترانسفر ماركت” المُختصّ في هذا الشأن.

ويشغل المركز الثالث زميلهما في الفريق ذاته، المدافع حمزة موعلي (23 سنة)، بِمبلغ 1.2 مليون أورو.

وإذا كانت مدّة عقد آدم زرقان مع نادي البارادو تنقضي صيف 2022، فإن نظيرتَيها لِزميلَيه حمزة موعلي وعبد القهّار قادري تنقضي في الـ 30 من جوان للعام الموالي.

وبِخصوص أغلى نوادي البطولة الوطنية، استنادا إلى القيمة المالية للاعبيها. يتزعّم نادي البارادو اللائحة بِمبلغ 13.93 مليون أورو، ويأتي خلفه فريق شباب بلوزداد بطل النسخة الماضية بِمبلغ 11 مليون أورو، ويتموقع في الرّتبة الثالثة رائد الطبعة الحالية نادي وفاق سطيف بِمبلغ 9.93 مليون أورو.