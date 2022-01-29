زرقان: الطقس في الكاميرون يُشعرك وكأن الأوكسجين منعدم!

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان عن تجربة خوض منافسة كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وعلاقته بِالناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال آدم زرقان: “اللعب في بلجيكا أسهل من الكاميرون، لأنه يُمكنك في الطقس البارد تحمية العضلات بِواسطة الجري. أمّا في الكاميرون، فالأجواء خانقة، وكأن الأوكسجين ينعدم!”.

وتنتمي الكاميرون إلى البلدان الإستوائية، حيث يجد اللاعبون صعوبات جمّة في ممارسة رياضتهم، بِسبب الرطوبة العالية والحرّ الشديد ونقص الأوكسجين والإجهاد.

واكتفى متوسط الميدان زرقان بِمتابعة المقابلات الثلاث لـ “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، من دكّة البدلاء. وهي أكبر وأقوى منافسة دولية يحضر وقائعها خرّيج مدرسة نادي البارادو، البالغ من العمر 22 سنة.

وأضاف في تصريحات لِصحيفة “دي آش بي” البلجيكية نشرتها، السبت، أن علاقته بِالناخب الوطني جمال بلماضي جيّدة، وأن المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصحراء” يُقدّم له نصائح قيّمة و يُحفّزه.

واختتم اللاعب المحترف بِنادي شارلوروا البلجيكي، قائلا إن بلماضي أخبره بِأن المنافسة على المناصب غالية، وعليه الاجتهاد أكثر لِحيازة مقعد أساسي.

ويلعب آدم زرقان في مركز، يشغله أيضا رامز زروقي وسفيان بن دبكة وهاريس بلقبلة، وأيضا عدلان قديورة الغائب بِداعي الإصابة، وهشام بوداوي الذي خرج مُؤقّتا من دائرة الحسابات التكتيكية لِبلماضي. الأمر المُرادف لِوفرة البدائل ونوعيتها الجيّدة.

وكانت المواجهة الودّية أمام منتخب غانا بِقطر في الـ 5 من جانفي الحالي، آخر لقاء دولي لِآدم زرقان مع “الخضر”، والذي شارك فيه أساسيا.