زرقان بين برايتون ومرسيليا

كشفت تقارير إعلامية أوروبية عدة، أن آدم زرقان لاعب الخضر على أعتاب منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد موقع “سبورت ويتنس”، أن لاعب المنتخب الجزائري آدم زرقان، محل اهتمام من قبل نادي برايتون الإنجليزي.

ويرى مسؤولو نادي برايتون في اللاعب، حلا مثاليا لتقوية منظومة خط وسط ميدان الفريق، تحسبا للموسم الكروي المقبل، ولا يقتصر الاهتمام بالتعاقد على نادي برايتون فقط، فقد دخل زرقان تحت متابعة مجهر مرسيليا الفرنسية، وفق ما أكده موقع “فوت أفريك”، حيث يخطط نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، لخطف نجم كتيبة “الخضر” من صفوف ناديه البلجيكي، خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية المقبلة.

وترحب إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، بفكرة تسريحه إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه، بشرط تلقيها عرضا ماليا مغريا، يتناسب مع مؤهلاته.