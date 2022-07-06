زرقان مرشح لجائزة أفضل موهبة في إفريقيا

رفقة 10 لاعبين آخرين من "القارة السمراء"

رشح موقع “فووت أفريكا” المختص في متابعة أخبار اللاعبين والمنتخبات الإفريقية، الدولي الجزائري آدم زرقان، لجائزة أفضل موهبة في “القارة السمراء” لعام 2022، بعد المردود الطيب الذي قدمه مع فريقه شارلوروا البلجيكي في البطولة المحلية ومع المنتخب الوطني في المباريات القليلة التي لعبها.

وشارك آدم زرقان، لاعب وسط فريق رويال شارلروا البلجيكي، مع فريقه في 36 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويتنافس زرقان على هذه الجائزة رفقة 10 لاعبين آخرين يتقدمهم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، التونسي حنبعل المجبري، والمغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى الإيفواري كريم كوناتي والسنغالي بابا صار والكونغولي جاكسون موليكا والكاميروني جون أونانا والمالي بلال توري والبوركيني دانغا واتارا، والثنائي الغيني أليكس موريبا وكالمادين سوليمانا.

وكان التونسي حنبعل المجبري قد توج بالجائزة العام الماضي، بعدما حصل على 55.64 % من الأصوات، متقدما على الجزائري آدم زرقان الذي حاز المركز الثاني بنسبة 35.88 %، مع العلم أن حنبعل هو اللاعب العربي الوحيد الذي ضمته قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة في أفريقيا سنة 2022، التي أعلنها الاتحاد القاري للعبة “كاف” قبل أيام.

ويعتبر آدم ابن الدولي السابق مليك زرقان، الذي يتمتع ببنية مورفلوجية قوية، من بين أفضل اللاعبين في مركز الارتكاز في وسط الميدان، في إفريقيا، وقد برهن في أكثر من مناسبة على أنه لاعب من طينة الكبار، وهذا بناء على الأداء الذي يقدمه مع شارلوروا البلجيكي وحتى مع المنتخب الوطني.