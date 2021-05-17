زرقان مطلوب لدى نادي أستون فيلا

سوق انتقالات اللاعبين

ترغب إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري مهدي زرقان، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط صانع الألعاب مهدي زرقان (21 سنة) مع نادي بوردو الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2024.

وستتقدّم إدارة نادي أستون فيلا بِعرض إلى نظيرتها من فريق بوردو في الأيّام القليلة المقبلة، كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين.

وبقيت جولة واحدة من عمر البطولة الفرنسية تُلعب الأحد المقبل، ويُسدل ستار الموسم الكروي في هذا البلد.

وخاض مهدي زرقان مع فريقه بوردو 26 مباراة في بطولة فرنسا للموسم الحالي، بينها 15 مواجهة أساسيا. وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة. مع الإشارة إلى أنه غاب لِمدّة تجاوزت الشهر بِقليل في جانفي الماضي، بعد إصابة تعرّض لها في الفخذ.

وتألّق زرقان في مباراة فريقه بوردو والضيف نادي لونس، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية مساء الأحد. وسجّل هدفا رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبِشأن فريق أستون فيلا، فقد ضمن البقاء في بطولة القسم الأوّل الإنجليزي، حيث يتموقع وسط جدول الترتيب قبل جولتَين عن إسدال ستار منافسة “البريمرليغ”.